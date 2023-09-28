Штабная тренировка по гражданской обороне пройдет в России 3 октября

В российских регионах, в том числе Волгоградской области, 3 октября пройдет штабная тренировка по гражданской обороне. Об этом V102.RU сообщил собственный источник в оперативных службах региона.

Вместе с тем подробности предстоящий масштабных учений стали известны авторам телеграм-канала BAZA, которые сообщают, что подобные учения, которые назначены для всех регионов в один день, проводятся в истории страны впервые. В них не участвуют только ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области.

– По легенде, тренировка пройдет в условиях военного положения и разрушения 70% жилья, – сообщает телеграм-канал.

В мероприятии должны участвовать все ответственные — от руководителей гражданской обороны до глав госкорпораций.