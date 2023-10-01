Ветеран СВО возмутился платным проездом в автобусах Волгограда

В редакцию V102.RU обратился бывший 57-летний участник СВО с жалобой на платный проезд в общественном транспорте Волгограда. Как рассказал мужчина, очередная поездка в городском автобусе обернулась для него неприятными эмоциями. Мужчину возмутило, что с него потребовали деньги за проезд на общих основаниях, хотя до этого он спокойно пользовался транспортом бесплатно, демонстрируя удостоверение ветерана боевых действий.

— Я сам из Советского района. Обычно пользуюсь такси, а тут мне нужно было поехать на автобусе. Сел на 25-й в районе СХИ и поехал до Петровского рынка. Как всегда показал кондуктору ветеранское удостоверение, на что мне ответили, что я должен оплачивать проезд как все, — говорит Сергей Ш. — Это что получается? Я пошел добровольцем, получил ранение, проливал кровь. у меня теперь в печени осколок и я должен платить еще и за проезд? За два месяца я сменил пять госпиталей, теперь фактически инвалид. Разве мы, защищая родину, не заслужили льгот?

Ветеран уточнил, что инцидент произошел 28 сентября примерно в 11.00 на остановке рынок «Петровский».

— На самом деле я не понимаю, почему с нами так. Нас в блиндаже накрыло ракетами кассетными, я спас своих товарищей, получил ранение. Вернулся обратно, а мне говорят, что даже за проезд я должен платить на общих условиях. Дело не в деньгах, а в самом отношении. Отовсюду твердят о поддержке ветеранов, а на деле что получается? Неужели нельзя сделать бесплатный проезд для участников боевых действий? — задается вопросом бывший фронтовик.

В администрации Волгограда пояснили, что в соответствии с социальным кодексом Волгоградской области, ветераны боевых действий имеют право на приобретение и пользование льготным проездным билетом на общественный транспорт.

— Льготный проездной действителен при предъявлении вместе с удостоверением ветеранам боевых действий. Право на бесплатный проезд для данной категории граждан социальным кодексом Волгоградской области не установлено, — добавили в горадмине.

При этом уточняется, что стоимость льготных проездных существенно ниже общегражданских.

Напомним, ранее журналисты «Высоты 102» сообщали о раненном на СВО волгоградце, которого контролеры посчитали «зайцем» и высадили из троллейбуса.

Коллаж: Алексей Костяков ИА «Высота 102»