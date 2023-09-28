«Оба телефона были выключены»: в Волгограде ищут парня с татуировкой девушки на руке

В Волгограде вторую неделю идут поиски 29-летнего Дмитрия Петровича Гоголева. Как сообщает V102.RU, молодой человек бесследно исчез 15 сентября.
— Дмитрий перестал выходить на связь со своей матерью, живущей в другом городе. Оказались выключены оба телефона. Хотя за несколько дней до исчезновения они созванивались, все было хорошо, — рассказали информагентству в поисково-спасательном отряде «Оберег».
Приметы пропавшего мужчины:
рост 175 сантиметров
худощавое телосложение
глаза карие
волосы темные
на левой руке татуировка в виде изображения девушки, в районе локтя есть шрам
В чем был одет в день исчезновения — неизвестно. Если вы обладаете информацией, способной помочь поискам, просьба обращаться к волонтерам на номер горячей линии 8 (800) 505-10-65 либо звонить по телефонам экстренных служб 112 и 102.
Фото и коллаж: ПСО «Оберег», Алексей Костяков ИА «Высота 102»
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