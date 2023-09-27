Волгоградка Юлия Доронина заключила в объятия губернатора Бочарова





Волгоградка Юлия Доронина, одержавшая победу в конкурсе «Воспитатель года России» в 2022 году, получила сертификат на квартиру. Не сдержав эмоций, женщина заключила в объятия губернатора Андрея Бочарова на сцене волгоградского НЭТа, где вечером 27 сентября подводили итоги конкурса этого года.

Приветствуя финалистов национального конкурса, Андрей Бочаров напомнил, что именно благодаря победе в прошлом году сотрудницы детского сада №236 Юлии Дорониной, в этом году Волгоград принимает финал «Воспитателя года России».

– Мы реализуем различные программы по развитию образовательных учреждений. И у нас сложилась очень хорошая традиция отмечать и поддерживать наших победителей главных всероссийских педагогических конкурсов, создавать социальную основу для дальнейшего профессионального роста, – подчеркнул Андрей Бочаров.

Сертификат на жилплощадь передала Юлии Дорониной глава Волгоградского областного Союза женщин Нина Черняева, зал в свою очередь поздравил волгоградку бурными аплодисментами.

Со сцены НЭТа Андрей Бочаров обратился ко всем работникам дошкольного образования:

– Оценить ваш вклад в развитие нашей страны невозможно – он огромен. Именно от вашего труда зависит будущее. От всей души поздравляю вас с праздником! Успехов! – сказал губернатор Волгоградской области.

Фото: администрация Волгоградской области