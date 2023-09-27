В Волгоградской области исчезнет сельское поселение

В Волгоградской области хотят объединить два сельских поселения. Как сообщает V102.RU со ссылкой на проект документов, опубликованных на сайте регионального парламента, планируется слияние двух поселений Жирновского района – Тарапатинского и Меловатского с образованием административного центра в селе Меловатка. Ранее депутаты Тарапатинского сельского поселения дали согласие на объединение с другим органом местной власти, а глава сельской администрации досрочно сложил полномочия.



Как говорится в пояснительной записке, объединение двух поселений в одно позволит «с меньшими затратами сосредоточить доходы муниципальных образований в едином бюджете и более качественно проводить единую политику на территории Жирновского района по решению вопросов местного значения». Кроме того, объединение муниципальных образований позволит снизить расходы на содержание органов местного самоуправления.



Глава Жирновского района Александр Шевченко заверил, что льготы и тарифы, установленные для сельских населенных пунктах, сохранятся в полном объеме для жителей присоединенного поселения.



Напомним, объединение сельских поселений в Волгоградской области практикуется уже давно. Подобные преобразования происходили уже в ряде районов региона, например, в Палласовском и Даниловском. В том же Жирновском районе несколько лет назад произошло слияние Новинского и Алешниковского сельских поселений.

Фото: администрации Жирновского района

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