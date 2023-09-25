



Губернатор Волгоградской области сегодня, 25 сентября, предложил отметить званием «Почётный гражданин Волгоградской области» фронтовика Александра Колотушкина и члена ассоциации «Дети военного Сталинграда» Тамару Колбасину. Инициативу рассмотрит общественная комиссия.

Сообщается, что таким образом Андрей Бочаров предлагает признать заслуги Александра Дмитриевича и Тамары Васильевны за многолетнюю плодотворную общественную деятельность, значительный вклад в патриотическое воспитание молодежи.

– Согласно утверждённой процедуре, ходатайства о присвоении почетного звания после решения комиссии и рассмотрения муниципалитетов должны будут утвердить депутаты Волгоградской областной думы, – сообщают в администрации Волгоградской области.





Александр Колотушкин награжден орденом Отечественной войны, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией». Во время Великой Отечественной войны прошел немало боев, участвовал в Параде Победы 24 июня 1945 года. В послевоенное время служил на полигоне Капустин Яр, работал над формированием современной военной мощи нашей страны, участвовал в испытаниях атомного оружия. После увольнения со службы приехал в Волгоград, где более 30 лет трудился на заводе «Баррикады», а по выходу на пенсию занялся работой с молодежью.

Тамара Колбасина, пережив Сталинградскую битву будучи ребенком, всю жизнь посвятила родному краю, преумножению его достижений и славы. Сегодня в составе ассоциации «Дети военного Сталинграда» она продолжает общественную деятельность, вносит вклад в патриотическое воспитание юного поколения.