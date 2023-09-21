В Волгоградской области массово сбоит сеть МТС

Жители Волгоградской области сегодня, 21 сентября, сообщают о массовых сбоях в работе оператора МТС. Как сообщает V102.RU, согласно данным ресурса Downradar.ru, пик неполадок с мобильной связью и Интернетом пришелся на период с 15.00 до 17.00.

— Зафиксировано 1142 отчета о некорректной работе. В топ-5 по числу сообщений попали такие города, как Москва, Краснодар, Ростов-на-Дону, Ставрополь и Волгоград, — сообщается на Downradar.ru.

Час назад пользователи ресурса жаловались, что в «волгоградская и саратовская сим-карты не пашут весь день», «в Волжском связи нет с утра, когда наладится?», «в Волгограде 21.09.2023 нет связи, (оператор МТС), работа притормозилась, невозможно связаться с детьми».

Фото: архив ИА «Высота 102»