Общество

Володин призвал выполнить поручение Путина и обуздать цены на бензин

Общество 20.09.2023 21:37
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20.09.2023 21:37


Спикер Госдумы РФ вступился за аграриев и напомнил о поручении президента России Владимира Путина. Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу нижней палаты российского парламента, Вячеслав Володин призвал глав профильных комитетов ежедневно мониторить ситуацию с ценами на ГСМ.  

— Ключевой проблемой сегодняшнего дня являются высокие цены на горюче-смазочные материалы. Нам необходимо, чтобы было выполнено поручение президента РФ: президент дал поручение правительству РФ решить этот вопрос, учитывая, что это ключевая проблема, — отметил Володин в ходе пленарного заседания ГД. 

Спикер Госдумы пояснил, что «с вопросом о высоких ценах на ГСМ к депутатам обращаются фермеры, руководители сельхозпредприятий и губернаторы».

— Сейчас возникла ситуация, когда в период осенней уборочной кампании аграрии вынуждены покупать топливо в розницу на автозаправках, где оно дешевле, чем оптовые закупки. Это отражается на работе сельхозпроизводителей, наносит непоправимый ущерб, — заявил Володин, призвав взять на жесткий контроль ситуацию со стоимостью топлива и внимательно наблюдать, что происходит с ценами на горюче-смазочные материалы. 

Напомним, что жители Волгоградской области не перестают удивляться ценам на бензин на городских заправках. По словам горожан, в городе наблюдается дефицит дизельного топлива — чтобы его найти, нужно объехать не одну АЗС. К слову, на днях заявлялось об увеличении на 30% отгрузок дизтоплива с местной нефтебазы.

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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