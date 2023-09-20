В двадцати волгоградских школах классы закрыли на карантин по ОРВИ





В Волгоградской области из-за роста заболеваемости сезонными ОРВИ стали закрывать на карантин целые классы в школах. Как сообщает ИА «Высота 102», данные меры введены в отдельных учебных учреждениях на территории 11 муниципалитетов региона.

– Частично профилактические мероприятия введены в 20 школах 11 муниципалитетов, – сообщили информагентству в ответ на редакционный запрос в комитете образования Волгоградской области.

Точное количество классов, закрывшихся на карантин, в облкомобразования не уточнили. Однако, судя по соотношению предоставленных цифр, ситуация с заболеваемостью ОРВИ среди волгоградских школьников далека от критической.

Тем не менее, в родительских чатах волгоградцев уже призывают внимательно следить за состоянием детей и не приводить школьников на занятия с кашлем или температурой.