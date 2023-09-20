



В администрации Волгограда очередные кадровые изменения. По информации пресс-службы мэрии, сегодня, 20 сентября, пост покинула председатель комитета жилищной и социальной политики Рената Косторова.

Как сообщили ИА «Высота 102» в горадмине, чиновница с солидным стажем работы уволилась по собственному желанию в связи с переходом на другое место работы.

Напомним, что Кострову назначили на пост главы комитета 24 июля 2019 года.

– Под ее началом в Волгограде стартовала и успешно реализуется региональная программа «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» нацпроекта «Жилье и городская среда», в ходе которой из аварийных домов переселены уже порядка 4,9 тыс. человек, – заявляют в мэрии. – Также в Волгограде с 2019 года свыше 260 тысяч человек получили субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а родителям более 11 тысяч детей назначена компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях, родителям свыше 24 тысяч детей выплачены компенсации за приобретение месячных школьных проездных билетов.

Кострова родилась в Нехаевском районе Волгоградской области. В 2001 году закончила юридический факультет ВолГУ. С 2014 по 2015 год работала начальником отдела министерства строительства региона, позже переименованного в комитет.

Где продолжит свой трудовой путь 43-летняя экс-глава комитета, в администрации Волгограда не уточнили.

Напомним, что месяц назад администрацию Волгограда покинул Виталий Земцов. Как и Рената Кострова, экс-чиновник принял решение перейти на новое место работы, при этом никак не связанное с муниципальными, региональными или федеральными органами власти.