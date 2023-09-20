Бывший председатель комитета образования администрации Камышинского района Волгоградской области Андрей Байрачный устроился директором городского стадиона. Как сообщает V102.RU, информацию подтвердили в МАУ «Спорткомплекс «Текстильщик» Камышина.



Напомним, Андрей Байрачный перестал возглавлять комитет образования после скандала, который произошел в Госселекционной школе. Педагога Ирину Писареву обвинили в травле одной из учениц по анонимному доносу. Чиновники тут же начали расследование, однако педагог была признана в итоге «невиновной». Сама учительница считала, что ей отомстили таким изощренным образом за то, что она добивалась индексации зарплат педагогов школ Камышинского района и оплаты «Уроков о главном».



Когда скандал стал достоянием общественности, стало известно об увольнении Андрея Байрачного. Сам он в соцсетях уверял, что уволился по собственному желанию. Однако глава Камышинского района Алексей Самсонов в разговоре с корреспондентом V102.RU заявлял, что Байрачный покинул пост по его инициативе. Через некоторое время бывший чиновник нашел новую работу – в спорткомплексе.

Фото газеты "Уезд"