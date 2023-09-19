Общество

Соединение фронтов реконструируют 23 сентября в Волгограде

Общество 19.09.2023 11:19
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19.09.2023 11:19


На главной высоте России в Волгограде 23 сентября состоится масштабная военно-историческая реконструкция «Соединение фронтов. Второй штурм Сталинграда». Как сообщает ИА «Высота 102», зрелищное мероприятие пройдет на южном склоне Мамаева кургана и приурочено к 80-летию разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом.

Организаторами военно-исторической реконструкции выступает клуб «Сталинград Армия Дон» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи и музея-заповедника «Сталинградская битва».  

– Гости мероприятия смогут принять участие в работе интерактивных площадок, ознакомиться с образцами обмундирования и вооружения Красной Армии и армии противника, техники военных лет, – сообщают в клубе. – Военно-историческая реконструкция событий Сталинградской битвы станет кульминацией этого дня.


Интерактивные площадки начнут работу на Мамаевом кургане 23 сентября в 13.30. Начало реконструкции запланировано на 15.00. Продолжительность ее, по информации организаторов, составляет 50 минут. 

На реконструкцию не рекомендуют брать детей в возрасте младше 6 лет. 

Фото: Павел Мирошкин / архив ИА «Высота 102» 

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