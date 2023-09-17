Общество

Работяг и пенсионеров из Волгограда лжесотрудники ЦБ «облегчили» на 8,5 млн рублей

Общество 17.09.2023 14:39
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17.09.2023 14:39


В Волгоградской области продолжают орудовать телефонные мошенники, которые под видом сотрудников ЦБ РФ предлагают перевести деньги на якобы безопасный счет. Как сообщает V102.RU, еще пятеро волгоградцев попались на удочку аферистов. Общая сумма ущерба составила больше 8,5 миллиона рублей.  

— Пенсионерке А., позвонил неизвестный, который представился сотрудником ЦБ России и под предлогом повышения ставки накопительного счета одного из банков, мошенническим путем завладел суммой в размере 2 780 000 рублей, которые потерпевшая самостоятельно перевела злоумышленникам через банкомат, — рассказали информагентству в правоохранительных органах. 

От действий аферистов также пострадал сборщик мебели Р. из Волгограда. Мужчина, по такой же схеме перевел лжесотрудникам Центробанка РФ под предлогом отмены несанкционированного оформления кредита 1 212 000 рублей. Мастер по ремонту домофонов К., также попался на популярную схему мошенничества — потерпевший потерял 1 253 000 рублей, переведя их самостоятельно на предложенный «безопасный» счет через банкомат.

Не повезло еще двоим жителям Волгоградского региона. Сварщик и сотрудник одного из филиала крупной компания области безропотно отдали мошенникам  1 475 537 и 2 000 000 миллиона рублей соответственно. И в этих случаях мошенники использовали тот же самый метод, представившись сотрудниками главного банка страны. 

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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