Общество

«Мы кто, отстой?»: в Волгограде составы отрезали от школ и больниц жителей поселка

Общество 16.09.2023 18:50
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16.09.2023 18:50


Жители заполотновской части поселка Горьковский Волгограда начали испытывать трудности при посещении центра населенного пункта, где находятся школы, детские сады, магазины и остановки общественного транспорта. Как рассказали V102.RU волгоградцы, по второму железнодорожному пути, который здесь строят, уже пустили составы. Однако этот путь, по сути, утверждают горожане, превратился в отстойник – составы здесь стоят так долго, что люди не могут перейти железнодорожные пути.
- Дети начали опаздывать в школы, в детские сады, а взрослые – на работу. Стоим вместе с машинами и ждем, когда освободятся пути. Недавно тут скорая стояла достаточно долго. Такое ощущение, что составы специально здесь собирают. Произошло то, чего мы все опасались – фактически заполотновскую часть отрезают от центра поселка. Мы с этим боролись несколько лет, выиграли суд, но по сути, так все и случилось – мы превращаемся в резервацию, - негодуют люди.
По словам жителей, ко всему прочему территория около железной дороги, где шло строительство, разбита и представляет собой опасность для людей.
- Тут огромные ямы оставлены, в темноте просто можно убиться, люди уже устали от шума проезжающих грузовых составов, а шумозащитных экранов никаких нет, - утверждают волгоградцы. – Мы люди или отстой – никто не понимает.

Между тем, в Приволжской железной дороги опровергли окончание работ по строительству второго железнодорожного пути.
- На данной ветке передвигается только специализированный подвижной состав, который необходим для проведения данных работ, - говорится в ответе на редакционный запрос. – По завершению комплекса строительно-монтажных работ территория в пределах полосы отвода будет приведена в надлежащее эстетическое состояние. Для защиты жителей жилых домов, расположенных вблизи шумозащитных экранов по обе стороны от полотна, будут установлены шумозащитные экраны. Их планируется установить в 4 квартале 2024 года.
При этом в Приволжской железной дороге вновь не ответили на повторный прямой вопрос о сроках исполнения вступившего в силу решения суда, который обязал РЖД возвести здесь или пешеходный тоннель или мост.
- Причиной судебного спора явилось недовольство жителей поселка относительно планов ОАО «РЖД» по закрытию железнодорожного переезда. В настоящее время переезд является действующим, движение по нему пешеходов и автотранспорта осуществляется в штатном режиме, - цитата из ответа.
Однако жители не считают, что движение осуществляется в «штатном режиме». Волгоградцы уже обратились в транспортную прокуратуру с просьбой оценить транспортную доступность заполотновской части поселка после начала движения по второму пути.
Напомним, в  защиту жителей заполотновской части поселка Горьковский, которые оказались под риском изоляции от социальных и других объектов, расположенных в центре поселка, выступила Волгоградская транспортная прокуратура. В суде требования прокуратуры обеспечить транспортную доступность волгоградцев были удовлетворены. РЖД обязали возвести для пешеходов мост или тоннель. Однако никакого строительства данных объектов в настоящее время не ведется.
Фото читателей V102.RU

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