По словам жителей, ко всему прочему территория около железной дороги, где шло строительство, разбита и представляет собой опасность для людей.
- Тут огромные ямы оставлены, в темноте просто можно убиться, люди уже устали от шума проезжающих грузовых составов, а шумозащитных экранов никаких нет, - утверждают волгоградцы. – Мы люди или отстой – никто не понимает.
При этом в Приволжской железной дороге вновь не ответили на повторный прямой вопрос о сроках исполнения вступившего в силу решения суда, который обязал РЖД возвести здесь или пешеходный тоннель или мост.
- Причиной судебного спора явилось недовольство жителей поселка относительно планов ОАО «РЖД» по закрытию железнодорожного переезда. В настоящее время переезд является действующим, движение по нему пешеходов и автотранспорта осуществляется в штатном режиме, - цитата из ответа.
Однако жители не считают, что движение осуществляется в «штатном режиме». Волгоградцы уже обратились в транспортную прокуратуру с просьбой оценить транспортную доступность заполотновской части поселка после начала движения по второму пути.
Напомним, в защиту жителей заполотновской части поселка Горьковский, которые оказались под риском изоляции от социальных и других объектов, расположенных в центре поселка, выступила Волгоградская транспортная прокуратура. В суде требования прокуратуры обеспечить транспортную доступность волгоградцев были удовлетворены. РЖД обязали возвести для пешеходов мост или тоннель. Однако никакого строительства данных объектов в настоящее время не ведется.
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