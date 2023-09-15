Власти Волжского отчитались о подготовке укрытий на случай ЧС

Общество 15.09.2023 12:58
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15.09.2023 12:58
В городе Волжском Волгоградской области на случай чрезвычайных ситуаций привели в порядок свыше 1000 заглубленных помещений, который могут использоваться как укрытия, передает V102.RU.
На данный момент отремонтированы 1048 таких помещений из 1078, которые имеются в городе. Восстановление остальных укрытий будет завершено до конца сентября.
- Около 90% укрытий соответствует нормам санитарной и противопожарной безопасности. 1048 подвалов убраны, отремонтированы, имеют освещение и места для забора воды, - сообщили в городской администрации.
На всех укрытиях устанавливают информационные таблички, где указано, кто отвечает за помещение и у кого находятся ключи от него.
Фото: администрации Волжского
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