Власти Волжского отчитались о подготовке укрытий на случай ЧС









В городе Волжском Волгоградской области на случай чрезвычайных ситуаций привели в порядок свыше 1000 заглубленных помещений, который могут использоваться как укрытия, передает V102.RU.

На данный момент отремонтированы 1048 таких помещений из 1078, которые имеются в городе. Восстановление остальных укрытий будет завершено до конца сентября.

- Около 90% укрытий соответствует нормам санитарной и противопожарной безопасности. 1048 подвалов убраны, отремонтированы, имеют освещение и места для забора воды, - сообщили в городской администрации.

На всех укрытиях устанавливают информационные таблички, где указано, кто отвечает за помещение и у кого находятся ключи от него.

Фото: администрации Волжского



