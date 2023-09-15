Четыре человека пострадали в массовом ДТП с перевертышем под Волгоградом

Происшествия 15.09.2023 10:28
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15.09.2023 10:28
В Волгоградской области в результате столкновения трех автомобилей пострадали четыре человека. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, авария произошла на 663 км федеральной автодороги «Сызрань-Саратов-Волгоград» в Городищенском районе.
По предварительной информации, 56-летний водитель Chevrolet Niva при совершении поворота налево остановился, чтобы пропустить встречный поток. Однако на стоящий автомобиль наехал Chevrolet Aveo. От удара Chevrolet Niva отбросило на встречную полосу, где иномарка столкнулась с Renault Duster и кроссовер перевернулся.
В результате ДТП пострадало трое водителей и 62-летняя пассажирка кроссовера.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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