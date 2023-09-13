Общество

Разведгруппы под Волгоградом вступили в учебный бой

Общество 13.09.2023 11:02
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13.09.2023 11:02



Подразделения разведки провели тренировку на общевойсковом полигоне в Волгоградской области, где совершили марш-бросок и вступили в учебный бой, передает V102.RU. Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, в назначенном районе разведчики уничтожили командный пункт условного противника.
Обнаружив лагерь, они окружили его, ликвидировали часовых, а затем вступили в учебный бой. После уничтожения командного пункта группа разведки совершила отход из указанного района.
Фото: ЮВО

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