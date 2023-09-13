Разведгруппы под Волгоградом вступили в учебный бой









Подразделения разведки провели тренировку на общевойсковом полигоне в Волгоградской области, где совершили марш-бросок и вступили в учебный бой, передает V102.RU. Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, в назначенном районе разведчики уничтожили командный пункт условного противника.

Обнаружив лагерь, они окружили его, ликвидировали часовых, а затем вступили в учебный бой. После уничтожения командного пункта группа разведки совершила отход из указанного района.

Фото: ЮВО



