Машины и лодки оказались в кювете после массового ДТП под Волгоградом

Происшествия 12.09.2023 10:20
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12.09.2023 10:20
Легковой автомобиль и два грузовика столкнулись в Волгоградской области, пострадали два человека, передает V102.RU. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, авария произошла рано утром на 128 км автодороги «Волгоград – Котельниково» в Октябрьском районе.
По предварительной информации, 57-летний водитель Kia выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиками DAF и Volkswagen Crafter. Последний, судя по всему, перевозил лодки. От удара грузовик и легковушка оказались в кювете.
С места происшествия в больницу госпитализировали водителя иномарки и его 41-летнего пассажира.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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