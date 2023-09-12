Машины и лодки оказались в кювете после массового ДТП под Волгоградом









Легковой автомобиль и два грузовика столкнулись в Волгоградской области, пострадали два человека, передает V102.RU. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, авария произошла рано утром на 128 км автодороги «Волгоград – Котельниково» в Октябрьском районе.

По предварительной информации, 57-летний водитель Kia выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиками DAF и Volkswagen Crafter. Последний, судя по всему, перевозил лодки. От удара грузовик и легковушка оказались в кювете.













С места происшествия в больницу госпитализировали водителя иномарки и его 41-летнего пассажира.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области



