Ворошиловский районный суд Волгограда рассмотрел административное исковое заявление члена участковой избирательной комиссии к УИК №313 Ворошиловского района о признании незаконным отказа в ознакомлении со списком избирателей. Как сообщили V102.RU в пресс-службе суда, с заявлением обратилась Элина Калмыкова, являющаяся членом участковой избирательной комиссии на выборах в Волгоградскую городскую думу, представляющая партию «Новые люди».



10 сентября на избирательном участке №313 Элине Калмыковой ответили отказом на ее просьбу предоставить ей список избирателей. Решением суда действия членов УИК, отказавших в предоставлении данного списка, признаны незаконными. На УИК возложена обязанность ознакомить члена УИК с данными документами, которое было обращено к немедленному исполнению. Но в законную силу оно не вступило и может быть обжаловано.



Председателем УИК №313 является Ольга Потапова, член «Единой России». Руководитель участковой избирательной комиссии работает директором МОУ «Начальная школа для детей с нарушениями зрения №2».

Ранее, напомним, V102.RU сообщало о других инцидентах, произошедших на избирательных участках в Волгограде и Городищенском районе.