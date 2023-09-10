Третий день выборов стартовал в Волгоградской области





Сегодня, 10 сентября, в заключительный день голосования в Волгоградской области в 8 утра открылись избирательные участки, передает V102.RU. По данным областной избирательной комиссии, 647 участковых избирательных комиссий будут открыты до 20.00.

Напомним, что в регионе 8,9,10 сентября проходят выборы в 152 органа местного самоуправления, в том числе выборы депутатов городских дум Волгограда, Волжского и Камышина. Всего подлежит замещению 70 должностей глав сельских поселений и 820 депутатских мандатов в 82 представительных органах муниципальных образований.

За пропуск во власть борются 2 289 кандидатов.

По итогам второго дня голосования, активнее всего голосуют за депутатов Камышинской гордумы, где явка избирателей составила 33,45%. На выборах депутатов Волгоградской городской думы результат оказался значительно ниже - 21,38%. В Волжском зарегистрирована самая низкая явка - 17,02%.

Всего в голосовании могут принять участие более 1,1 млн. избирателей, то есть почти 2/3 от общего числа избирателей Волгоградской области.



