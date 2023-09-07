В Волгограде идут последние приготовления к празднованию 434-летия города. Как сообщает V102.RU со ссылкой на городскую администрацию, на время проведения мероприятий 8, 9 и 10 сентября общественный транспорт перейдет на особый режим работы.

— Будет организовано движение скоростного трамвая в границах «Ельшанка» — «ЦПКиО», — уточнили в мэрии Волгограда. — На временный маршрут 8 сентября выпустят семь вагонов. Движение стартует с 15.00 с интервалом в восемь минут.

Уточняется, что движение СТ осуществят по схеме, которая применялась в Волгограде на период проведения Чемпионата мира по футболу. Будет использован стрелочный перевод и трамвайные сцепки с водительскими кабинами с двух сторон состава.

— Последние рейсы 8 сентября будут выполнены около 23.00. 9 сентября последние рейсы со станции «Комсомольская» СТ совершит в направлении станции «Ельшанка» в 23.35, в сторону «ЦПКиО» — в 23.15. 10 сентября скоростной трамвай также будет работать в режиме выходного дня, — прокомментировали информагентству в горадмине.





В субботу, 9 сентября после завершения футбольного матча на стадионе «Волгоград-Арена» троллейбусы маршрутов № 8а и № 9 будут курсировать с интервалом от девяти до 12 минут.

— После 20.00 под накопление к остановке у «Волгоград арены» подадут несколько троллейбусов, которые направятся в сторону «Жилгородка» и в направлении Тракторозаводского района, — добавили в администрации города-героя. — После 21.00 еще 33 троллейбуса выпустят на маршруты № 8а, № 9, № 10а и № 15а для отправки от остановок в центральной части областной столицы. Последние рейсы всех маршрутов через остановку «Ул. Комсомольская» проследуют в 23.40-23.45.

Кроме того, трамваи маршрутов №№1, 2, 4, 10 будут развозить волгоградцев до полуночи. Поздно вечером интервал движения по каждому из маршрутов составит около 12 минут. Помимо этого, организуют дополнительные рейсы автобусов, следующих от железнодорожного вокзала.

— В расписание направления № 88 введут два вечерних рейса. Время отправления — 22.30 и 22.40. Маршрут № 2 с 22.00 до 23.00 выполнит шесть поездок со средним интервалом около 10 минут, — уверяют городские власти. — В расписание автобуса № 6 уже добавлены четыре рейса после 22.00 со средним интервалом в 15 минут. Автобус № 21 с 22.00 до 23.00 осуществит 12 поездок. Опорные маршруты №№ 35, 55, 65 по окончанию праздничных активностей будут курсировать с интервалом в 10-15 минут.





В субботу, 9 сентября, в период проведения массовых мероприятий автобусы, курсирующие по маршруту № 35 при следовании в центр города вместо «Речпорта» будут двигаться до конечной остановки «Детский центр». Вспомогательный маршрут № 98 будет развозить пассажиров без заезда на Набережную им. 62-й Армии.

— По завершении фейерверка горожане и гости города смогут воспользоваться электропоездами. Для жителей юга Волгограда в 22.40 предусматривается спецрейс по маршруту «Волгоград-1» — «Шпалопропитка», — заявляют местные власти. — Для жителей северных районов в 22.45 отправится пригородная электричка «Волгоград-1 — Волжский».

В воскресенье, 10 сентября из-за отсутствия в праздничной программе массовых мероприятий поздно вечером городской общественный транспорт будет работать в режиме выходного дня, что подразумевает под собой добавление допрейсов на нескольких опорных маршрутах.

Фото: архив ИА «Высота 102»

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