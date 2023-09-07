Общество

На самом деле уже отмечаем: Волгоград громко завершит празднование 434-летия

Общество 07.09.2023 10:22
0
07.09.2023 10:22


9 и 10 сентября в Волгограде запланированы заключительные мероприятия в рамках празднования 434-летия со дня рождения города на Волге. Однако концерты, выставки и спортивные турниры стартовали еще неделю назад в различных районах Волгограда. Местом их проведения стали как скверы и парки, так и муниципальные учреждения.
Тем не менее, как правило, именно последние дни торжеств, которые проходят в центре Волгограда, привлекают наибольшее количество горожан и гостей города. Но Центральная набережная – большая, места для всех хватит.И на этот раз главные мероприятия празднования Дня города 8, 9 и 10 сентября состоятся именно здесь.
Так, в амфитеатре на нижней террасе набережной с 8 по 10 сентября запланирована инклюзивная фотовыставка «Мой тихий город». 
Здесь же 8 сентября с 15-00 до 17-00 ч. выступит детский хореографический фестиваль «Волжский перепляс».
8 сентября с 19-00 до 20-30 ч. в амфитеатре выступит Волгоградский симфонический оркестр. А через полчаса здесь стартует показ фильма для любителей кинематографа.
9 сентября в Волгограде пройдет парад студенчества. В 8-00 ч. колонны двинутся от НЭТ, проследуют через Аллею Героев до центральной лестницы набережной.
Всю субботу в амфитеатре также будет проходить полуфинал всероссийских соревнований по брейкингу. А около памятника Хользунову на верхней террасе набережной состоится в этот день выставка ретромобилей.
Выставки и музыкально-игровые программы запланированы в течение 9 и 10 сентября как на верхней террасе набережной, так и в амфитеатре.
В эти же дни волгоградцы получат возможность наблюдать за парусной регатой с набережной.
9 сентября на верхней террасе пройдет фестиваль современного искусства с ожившими фигурами, с 13-00 ч. до 15-00 ч. состоится открытый турнир по шоссейной велогонке «Волжский ветер». Для участников турнира ограничат движение по нулевой продольной.
В этот же день в ЦПКиО с 14-00 до 20-00 ч. соберутся самые спортивные волгоградцы. Горожане будут соревноваться в паркуре, забеге на роликах, тяжелой атлетике и скандинавской ходьбе.
Главное действо Дня города состоится 9 сентября. С 18-00 до 22.00 ч. на нижней террасе пройдет праздничный гала-концерт с участием популярных российских исполнителей, который закончится фейерверком. Напомним, перед волгоградцами выступит Лариса Долина со своим коллективом. Это обойдется бюджету в 3,3 миллиона рублей. Не считая 6,7 миллионов, которые направят на световое и звуковое сопровождение концерта. После концерта и фейерверка зрителей развезут по домам две дополнительные электрички – в Красноармейский район и в Волжский.
На следующий день в плане празднования Дня города значится открытый фестиваль звонарей Волгоградской митрополии «Александровский звон». Он пройдет в Александровском саду с 15-00 до 17-00 ч.
 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
07.09.2023 12:33
Общество 07.09.2023 12:33
Комментарии

0
Далее
Общество
07.09.2023 12:16
Общество 07.09.2023 12:16
Комментарии

0
Далее
Общество
07.09.2023 10:41
Общество 07.09.2023 10:41
Комментарии 0

0
Далее
Общество
07.09.2023 10:41
Общество 07.09.2023 10:41
Комментарии

0
Далее
Общество
07.09.2023 10:10
Общество 07.09.2023 10:10
Комментарии

0
Далее
Общество
06.09.2023 20:41
Общество 06.09.2023 20:41
Комментарии

0
Далее
Общество
06.09.2023 20:21
Общество 06.09.2023 20:21
Комментарии

0
Далее
Общество
06.09.2023 16:34
Общество 06.09.2023 16:34
Комментарии

0
Далее
Общество
06.09.2023 16:17
Общество 06.09.2023 16:17
Комментарии 0

0
Далее
Общество
06.09.2023 16:16
Общество 06.09.2023 16:16
Комментарии

0
Далее
Общество
06.09.2023 15:40
Общество 06.09.2023 15:40
Комментарии

0
Далее
Общество
06.09.2023 14:19
Общество 06.09.2023 14:19
Комментарии

0
Далее
Общество
06.09.2023 13:14
Общество 06.09.2023 13:14
Комментарии

0
Далее
Общество
06.09.2023 11:27
Общество 06.09.2023 11:27
Комментарии

0
Далее
Общество
06.09.2023 11:00
Общество 06.09.2023 11:00
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:33
Бочаров собрал в ГДЮЦе 450 человек на презентацию плана развития ВолгоградаСмотреть фотографии
12:16
Десятки сотрудников ФСБ, МВД и бойцов Росгвардии заметили в полях и на дорогах под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:02
Эксперты ОМС советуют проходить медицинские профосмотры в начале учебного годаСмотреть фотографии
11:24
Потерявшего память парня опознали родные из Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:53
Дело о смертельном ДТП с полицейским в Урюпинске дошло до судаСмотреть фотографии
10:41
Студенты волгоградского политеха прокатились по заводу и узнали о «зеленой» политикеСмотреть фотографии
10:41
Сейчас только копать: активная стройка ледового дворца в Михайловке начнется в 2024 годуСмотреть фотографии
10:22
На самом деле уже отмечаем: Волгоград громко завершит празднование 434-летияСмотреть фотографии
10:10
В Волгограде подросток получил ожоги 90% тела при странных обстоятельствахСмотреть фотографии
09:39
На рыбалке под Волгоградом мужчина погиб под колесами своего автомобиляСмотреть фотографии
09:17
Росстат: бензин всех марок снова подорожал в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:09
В Волгоградской области военные нашли 40 тонн зараженной водыСмотреть фотографии
08:02
Задержанной УФСБ сотруднице «Волгоградавтодора» выносят приговор за взятку в СаратовеСмотреть фотографии
07:41
Дмитрия Патрушева возмутили цены на соляркуСмотреть фотографии
22:20
«Срывали голос и гнали вперед»: «Динамо-Синара» одержало победу в первой игре Суперлиги над «Кубанью»Смотреть фотографии
21:43
Врачи эвакуировали с трассы пострадавших в массовом ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
20:58
Под Волгоградом экс-полицейского осудили за мошенничество с водительскими правамиСмотреть фотографии
20:41
«Осталась дочка-крошка»: в Волгоградской области похоронили погибшего на СВО добровольца Павла ГубинаСмотреть фотографии
20:35
«Будущим поколениям»: в Волгограде 6 сентября открыли сквер СтроителейСмотреть фотографии
20:21
Политик заявил об угрозе нападения крыс на собак в СаратовеСмотреть фотографии
19:24
Пантера Дина и поддержка Донецка: «Динамо-Синара» открыло сезон праздником для болельщиковСмотреть фотографии
18:59
В Волгоградской области ревнивая жена сломала вентилятор об голову мужаСмотреть фотографии
18:58
Волгоградцы пополнили бюджет региона на 87 млрд рублейСмотреть фотографии
18:12
Железное месиво в кювете: под Волгоградом 15-летний водитель «Лады» погиб в ДТП с InfinitiСмотреть фотографии
17:47
Силовики задержали чиновника, одарившего землей инвалидовСмотреть фотографии
17:06
В ерики Волгоградской области влили еще 227 миллионовСмотреть фотографии
16:34
В Волгограде после вояжа с губернатором обустроят быт работникам КонцессийСмотреть фотографии
16:17
Регоператор открыл в Волгограде новые абонентские участкиСмотреть фотографии
16:16
В Волгограде ищут родных потерявшего память 20-летнего парняСмотреть фотографии
15:51
Волгоградская область стала на 18% популярнее у туристов этим летомСмотреть фотографии
 