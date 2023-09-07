



9 и 10 сентября в Волгограде запланированы заключительные мероприятия в рамках празднования 434-летия со дня рождения города на Волге. Однако концерты, выставки и спортивные турниры стартовали еще неделю назад в различных районах Волгограда. Местом их проведения стали как скверы и парки, так и муниципальные учреждения.

9 и 10 сентября в Волгограде запланированы заключительные мероприятия в рамках празднования 434-летия со дня рождения города на Волге. Однако концерты, выставки и спортивные турниры стартовали еще неделю назад в различных районах Волгограда. Местом их проведения стали как скверы и парки, так и муниципальные учреждения.

Тем не менее, как правило, именно последние дни торжеств, которые проходят в центре Волгограда, привлекают наибольшее количество горожан и гостей города. Но Центральная набережная – большая, места для всех хватит.И на этот раз главные мероприятия празднования Дня города 8, 9 и 10 сентября состоятся именно здесь.Так, в амфитеатре на нижней террасе набережной с 8 по 10 сентября запланированаЗдесь же 8 сентября с 15-00 до 17-00 ч. выступит детский хореографический фестиваль «Волжский перепляс».8 сентября с 19-00 до 20-30 ч. в амфитеатре выступит9 сентября в Волгограде пройдетВ 8-00 ч. колонны двинутся от НЭТ, проследуют через Аллею Героев до центральной лестницы набережной.Всю субботу в амфитеатре также будет проходитьА около памятника Хользунову на верхней террасе набережной состоится в этот деньВыставки и музыкально-игровые программы запланированы в течение 9 и 10 сентября как на верхней террасе набережной, так и в амфитеатре.В эти же дни волгоградцы получат возможность наблюдать за9 сентября на верхней террасе пройдетс 13-00 ч. до 15-00 ч. состоится открытый турнир по шоссейной велогонке «Волжский ветер». Для участников турнира ограничат движение по нулевой продольной.В этот же день в ЦПКиО с 14-00 до 20-00 ч. соберутся самые спортивные волгоградцы. Горожане будут соревноваться в паркуре, забеге на роликах, тяжелой атлетике и скандинавской ходьбе.Главное действо Дня города состоится 9 сентября. С 18-00 до 22.00 ч. на нижней террасе пройдет праздничный гала-концерт с участием популярных российских исполнителей, который закончится. Напомним, перед волгоградцами выступитсо своим коллективом. Это обойдется бюджету в 3,3 миллиона рублей. Не считая 6,7 миллионов, которые направят на световое и звуковое сопровождение концерта. После концерта и фейерверка зрителей развезут по домам две дополнительные электрички – в Красноармейский район и в Волжский.На следующий день в плане празднования Дня города значится открытый«Александровский звон». Он пройдет в Александровском саду с 15-00 до 17-00 ч.