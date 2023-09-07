Так, в амфитеатре на нижней террасе набережной с 8 по 10 сентября запланирована инклюзивная фотовыставка «Мой тихий город». Здесь же 8 сентября с 15-00 до 17-00 ч. выступит детский хореографический фестиваль «Волжский перепляс».
8 сентября с 19-00 до 20-30 ч. в амфитеатре выступит Волгоградский симфонический оркестр. А через полчаса здесь стартует показ фильма для любителей кинематографа. 9 сентября в Волгограде пройдет парад студенчества. В 8-00 ч. колонны двинутся от НЭТ, проследуют через Аллею Героев до центральной лестницы набережной. Всю субботу в амфитеатре также будет проходить полуфинал всероссийских соревнований по брейкингу. А около памятника Хользунову на верхней террасе набережной состоится в этот день выставка ретромобилей. Выставки и музыкально-игровые программы запланированы в течение 9 и 10 сентября как на верхней террасе набережной, так и в амфитеатре.
В эти же дни волгоградцы получат возможность наблюдать за парусной регатой с набережной.
9 сентября на верхней террасе пройдет фестиваль современного искусства с ожившими фигурами, с 13-00 ч. до 15-00 ч. состоится открытый турнир по шоссейной велогонке «Волжский ветер». Для участников турнира ограничат движение по нулевой продольной.
В этот же день в ЦПКиО с 14-00 до 20-00 ч. соберутся самые спортивные волгоградцы. Горожане будут соревноваться в паркуре, забеге на роликах, тяжелой атлетике и скандинавской ходьбе.
Главное действо Дня города состоится 9 сентября. С 18-00 до 22.00 ч. на нижней террасе пройдет праздничный гала-концерт с участием популярных российских исполнителей, который закончится фейерверком. Напомним, перед волгоградцами выступит Лариса Долина со своим коллективом. Это обойдется бюджету в 3,3 миллиона рублей. Не считая 6,7 миллионов, которые направят на световое и звуковое сопровождение концерта. После концерта и фейерверка зрителей развезут по домам две дополнительные электрички – в Красноармейский район и в Волжский.
На следующий день в плане празднования Дня города значится открытый фестиваль звонарей Волгоградской митрополии «Александровский звон». Он пройдет в Александровском саду с 15-00 до 17-00 ч.