Общество

В Волгограде 8 сентября перекроют центр и Нулевую продольную

Общество 07.09.2023 18:45
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07.09.2023 18:45


В Волгограде 8 сентября начнут перекрывать дороги на центральных улицах в связи с подготовкой и проведением мероприятий по случаю Дня города. Как сообщает ИА «Высота 102», так, уже в рабочую пятницу закрытой для автотранспорта окажется площадь Павших Борцов. Также будут перекрыты примыкающие к ней улицы, а также ул. Мира в границах от ул. Краснознаменской до ул. Комсомольской.

Кроме того, 8 сентября в 20.00 остановят движение на Нулевой продольной. Проезд будет невозможен до 24.00 9 сентября на всем протяжении магистрали – от ул. Калинина до ул. Маршала Крылова. Также будут заблокированы ул. 7-й Гвардейской, Землянского, Краснознаменская и  Комсомольская. 

Улицу Чуйкова сделают пешеходной также с 20.00 8 сентября до 24.00 9 сентября. Однако в границах от Краснознаменской до Комсомольской Чуйкова будет перекрыта до 22.00 10 сентября.  

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