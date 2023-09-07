Общество

Мэрию Волгограда обязали оплатить установку счетчика инвалиду

Общество 07.09.2023 15:10
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07.09.2023 15:10


65-летней пенсионерке вернут из бюджета деньги, которые она потратила за установку счетчика холодной воды. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора Волгоградкой области Оксана Черединина, с жалобой на отказ чиновников на ее просьбу поставить счетчик обратилась пенсионерка из Дзержинского района. 

Выяснилось, что пожилая женщина проживает в жилом помещении по договору социального найма. В таком случае устанавливать индивидуальные приборы потребления ресурса должен наймодатель – то есть муниципалитет. Пенсионерка же вынуждена была поставить счетчик за свой счет.

Прокуратура района обратилась с иском в суд в защиту интересов пожилой женщины, имеющей инвалидность.

Решением мирового судьи судебного участка №83 Дзержинского судебного района Волгограда по иску прокурора на администрацию города возложена обязанность компенсировать заявительнице расходы на установку индивидуального прибора учета холодного водоснабжения, пояснили в прокуратуре. 

Фото V102.RU

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