Расследования

Дело о смертельном ДТП с полицейским в Урюпинске дошло до суда

Расследования 07.09.2023 10:53
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07.09.2023 10:53



Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело о гибели 28-летнего инспектора ДПС в дорожной аварии. Об этом V102.RU сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина.
По ее словам, на скамье подсудимых предстанет 52-летний местный житель, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, лицом, управляющим автомобилем, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого вреда здоровья двум лицам). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет.



Согласно материалам уголовного дела, вечером 14 июля текущего года 52-летний фигурант уголовного дела управлял в состоянии алкогольного опьянения автомобилем Chevrolet Lacetti. На улице Казачьей в Урюпинске он выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ-21070» под управлением 28-летнего инспектора ДПС, который возвращался со службы совместно с 26-летним коллегой. В результате аварии находящийся за рулем сотрудник полиции погиб.
В ДТП пострадали пассажир «ВАЗа» и 11-летний пассажир иномарки. Последний получил повреждения, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью. Виновник аварии получил незначительные ушибы, ему госпитализация не потребовалась.
Вину в содеянном он полностью признал.
Уголовное дело направлено на рассмотрение в Урюпинский городской суд Волгоградской области. Ожидать суда обвиняемый будет, находясь под стражей.

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