Дело о смертельном ДТП с полицейским в Урюпинске дошло до суда

Расследования 07.09.2023 10:53
0
07.09.2023 10:53
Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело о гибели 28-летнего инспектора ДПС в дорожной аварии. Об этом V102.RU сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина.
По ее словам, на скамье подсудимых предстанет 52-летний местный житель, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, лицом, управляющим автомобилем, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого вреда здоровья двум лицам). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет.
Согласно материалам уголовного дела, вечером 14 июля текущего года 52-летний фигурант уголовного дела управлял в состоянии алкогольного опьянения автомобилем Chevrolet Lacetti. На улице Казачьей в Урюпинске он выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ-21070» под управлением 28-летнего инспектора ДПС, который возвращался со службы совместно с 26-летним коллегой. В результате аварии находящийся за рулем сотрудник полиции погиб.
В ДТП пострадали пассажир «ВАЗа» и 11-летний пассажир иномарки. Последний получил повреждения, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью. Виновник аварии получил незначительные ушибы, ему госпитализация не потребовалась.
Вину в содеянном он полностью признал.
Уголовное дело направлено на рассмотрение в Урюпинский городской суд Волгоградской области. Ожидать суда обвиняемый будет, находясь под стражей.
Под Волгоградом экс-полицейского осудили за мошенничество с водительскими правами06.09.2023 20:58
Расследования 06.09.2023 20:58
В Волгограде пьяного водителя после ДТП задержали за непристойное предложение полицейскому06.09.2023 15:37
Расследования 06.09.2023 15:37
Под Волгоградом директор завода год не платил зарплату 23 сотрудникам06.09.2023 14:42
Расследования 06.09.2023 14:42
Мастер автосервиса в Волгоградской области угнал и разбил в хлам машину клиентки06.09.2023 11:53
Расследования 06.09.2023 11:53
Суд Подмосковья засекретил дело генерала Музраева из Волгограда06.09.2023 08:57
Расследования 06.09.2023 08:57
Фигурантов дела об убийстве IT-специалиста в Волгограде запретил снимать конвой05.09.2023 21:00
Расследования 05.09.2023 21:00
В Камышине троих жителей Ставрополья приговорили к 15 годам колонии05.09.2023 17:05
Расследования 05.09.2023 17:05
В Волжском отважные покупатели отбили магазин от грабителя: видео05.09.2023 12:28
Расследования 05.09.2023 12:28
Дебошир из волгоградского отеля осужден за удары кулаком в лицо полицейскому05.09.2023 12:26
Расследования 05.09.2023 12:26
Черный дым заволок небо в поле в Волгоградской области04.09.2023 14:05
Расследования 04.09.2023 14:05
Завернутый в одеяло труп волгоградки пролежал в подвале дома два месяца04.09.2023 13:02
Расследования 04.09.2023 13:02
В Волжском судят двух чиновниц за раздачу льготных путевок детям коллег04.09.2023 09:38
Расследования 04.09.2023 09:38
Суд в Волгограде остановил рассмотрение скандального дела об избиении подростка полицейским03.09.2023 13:57
Расследования 03.09.2023 13:57
Под Волгоградом осудили съевшего чужих гусей оголодавшего мужчину03.09.2023 08:03
Расследования 03.09.2023 08:03
Превышение скорости стало причиной жуткого ДТП в Волгограде с гибелью двоих детей02.09.2023 11:01
Расследования 02.09.2023 11:01