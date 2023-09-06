В ходе специальной военной операции погиб доброволец из Волгоградской области Роман Кругляков. Как сообщает V102.RU, прощание с бойцом пройдет в селе Лозное.

— В прошлом году он ушел добровольцем. Срочную службу проходил в Чечне в 1999 году. Был ветераном боевых действий. На спецоперацию ушел в июле 2022 года из Дубовки, а мать у него живет в село Лозное, где и пройдут похороны, — рассказали информагентству в администрации Лозновского сельского поселения. — У него было два ранения, лежал в госпиталях, но потом все равно возвращался на СВО. Как рассказали сослуживцы, в последнем бою его опять ранило, Романа выносили с поле боя. В этот момент по группе эвакуации отработала артиллерия противника. 28 августа он погиб.

Известно, что наш земляк во время службы в зоне спецоперации удостоен государственной награды. Информация о посмертном представлении уточняется. У погибшего добровольца остались 17-летний сын и девятилетняя дочь.

Прощание с Романом Кругляковым пройдет в село Лозное завтра, 7 сентября. Отпевать военного будут в храме Дмитрия Солунского.

Фото и коллаж: архив семьи Романа Круглякова, Алексей Костяков ИА «Высота 102»

Читайте также:

«Дома ждали мама и невеста»: в хуторе под Волгоградом похоронили погибшего добровольца Сергея Гриднева

«Он мечтал пробежать марафон»: 33-летний десантник и спортсмен из Волгограда Вячеслав Пивоваров погиб на СВО