«Дома ждали мама и невеста»: в хуторе под Волгоградом похоронили погибшего добровольца Сергея Гриднева

Во Фроловском районе Волгоградской области похоронили погибшего на СВО земляка. Сергею Гридневу был 31 год, рассказали V102.RU в администрации Писаревского сельского поселения.



Сообщается, что Сергей Гриднев добровольцем ушел на СВО летом прошлого года. В декабре житель Фроловского района приезжал в отпуск и скоро должен был уже вернуться домой, однако 26 августа мужчина погиб при выполнении боевых задач.



По информации земляков погибшего, дома Сергея ждали невеста и мама. Похоронили мужчину на кладбище в хуторе Пискаревка.

Известно, что Сергея Гриднева посмертно представили к ордену Мужества.

Фото https://vk.com/officialfrolovo_new