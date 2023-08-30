Общество

«Он мечтал пробежать марафон»: 33-летний десантник и спортсмен из Волгограда Вячеслав Пивоваров погиб на СВО

Общество 30.08.2023 17:57
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30.08.2023 17:57


В Волгограде на днях простились с 33-летним десантником Вячеславом Пивоваровым, который погиб на СВО при попытке вытащить с поля боя раненого товарища. Как рассказал V102.RU друг и сослуживец Вячеслава Михаил, его товарища не стало 1 августа 2023 года.
- Слава вместе с другими сослуживцами пытался забрать  раненого товарища, - вспоминает Михаил. – Им удалось его найти, но, когда они возвращались назад, их накрыло противотанковой ракетой. Всех, кроме  командира, насмерть. Командир получил тяжелые ранения, но выжил. 
Тело Славы не могли забрать несколько дней. Только 5 августа, наконец, это получилось сделать. Вячеслава на днях кремировали в Волгограде. Такая его была воля.
- У нас, у военных, особое отношение к жизни и смерти, - говорит его друг Михаил. – Мы говорили об этом и тогда Слава сказал, что хотел бы, чтобы его кремировали. Родные выполнили его волю.

Вячеслав Пивоваров связал свою жизнь с армией в 2014 году.

- Слава родился на Ангарском, потом переехал на Хорошева. Школа, училище - все было, как у многих мальчишек. Мы с ним работали вместе сначала на стройке, потом устроились в супермаркет грузчиками. Но понимали, что это занятие – не для настоящих мужчин. И решили заключить контракт с вооруженными силами. Хотелось какой-то стабильности.  Славе предложили ВДВ и я с ним за компанию пошел в эти войска.
Часть, где служили ребята, сначала дислоцировалась в Камышине, а потом их перевели в Крым.
Когда началась СВО, Слава с первых дней принимал в ней участие. К тому времени он уже был командиром разведвзвода. 
- Он был душой компании, спортсмен – обожал бегать, принимал участие даже в полумарафоне, готовился пробежать марафон. Но это так и осталось его несбывшейся мечтой. Увлекался единоборствами, занимался самбо, боксировал. Он все время был в движении. Другом был настоящим, никогда не предавал. Таких сейчас мало, - вспоминает Михаил.
У Вячеслава осталась семья – двое детей, вдова Татьяна. Младшая дочка Мирослава пойдет на днях в первый класс. У старшего сына Славы врожденное заболевание.

От дочки скрыть гибель папы было невозможно.
- Она услышала мой крик, когда мне сообщили о том, что мужа больше нет, - едва сдерживает слезы Татьяна. – Славка таким был свободолюбивым, жизнерадостным, он все время куда-то спешил и бежал, причем в прямом смысле этого слова. И меня увлек своим бегом. Он был любящим, справедливым отцом, настоящим защитником. Не только семью защищал, но и других, кого обижали. У него было обостренное чувство справедливости и он всегда был готов прийти на помощь.


Вячеслав, по словам вдовы, увлекался фотографией. Мечтал, когда вернется с СВО, купить хороший фотоаппарат.
- Но у него получалось снимать даже телефоном. Он мне присылал оттуда фотографии каких-то камешков, цветов. Даже в том ужасе он пытался найти что-то прекрасное. Любил шутить и никогда не пугал нас рассказами, как там тяжело. Берег и щадил нас, - рассказывает Татьяна.
- У него такая сила духа была, что он щедро поделился ею со мной, - уже не выдерживая, плачет Татьяна. – Только благодаря этому я выжила, потеряв любимого мужа. Этой силы должно хватить, чтобы вырастить наших со Славой детей…
Фото из семейного архива семьи Пивоваровых

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