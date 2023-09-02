СК РФ начал проверку из-за мучений ребенка-инвалида в Волгограде

В стриме приняла участие и сотрудница администрации Красноармейского района, которая пообещала, что на следующей неделе комиссия обследует подъезд на предмет установки пандуса. «Ускорение» действиям чиновников пообещали дать в следственном комитете.
Общество 02.09.2023 18:01
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02.09.2023 18:01
В стриме приняла участие и сотрудница администрации Красноармейского района, которая пообещала, что на следующей неделе комиссия обследует подъезд на предмет установки пандуса. «Ускорение» действиям чиновников пообещали дать в следственном комитете.
СК РФ начал проверку по статье «Халатность» из-за отсутствия пандуса в доме, где живёт девочка-инвалид. Как рассказали V102.RU в ОНФ, на стрим «фронтовиков» обратилась волгоградка, которая воспитывает внучку с ограниченными возможностями. Женщина проживает в одном из домов на улице Ломакина в Красноармейском районе Волгограда. По словам бабушки, ее внучка передвигается на коляске, а пандуса в подъезде многоэтажки нет.Родные ребенка вынуждены на руках затаскивать коляску в квартиру. При этом они уже восемь лет добиваются установки пандуса в подъезде.
В стриме приняла участие и сотрудница администрации Красноармейского района, которая пообещала, что на следующей неделе комиссия обследует подъезд на предмет установки пандуса. «Ускорение» действиям чиновников пообещали дать в следственном комитете.
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