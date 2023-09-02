Жаркие выходные прогнозирует ЦГМС в Волгоградской области

Общество 02.09.2023 07:38
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02.09.2023 07:38
В Волгоградской области прогнозируют жаркие выходные. Как сообщает V102.RU со ссылкой на ЦГМС, днем в регионе 2 и 3 сентября обещают до +32 градусов. Таким же жарким обещает быть и начало рабочей недели. В Волгограде дневные температуры также будут высокими – до +31. Ночи в Волгоградской области будут прохладными – от +11 до +18 градусов.Осадков в ближайшее время в Волгоградской области не ожидается. По долгосрочному прогнозу, дождей в регионе не будет ближайшую неделю. Кратковременное похолодание придет в регион 5 сентября – тогда температура воздуха понизится до +21. Однако затем она снова будет подниматься.
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