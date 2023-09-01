Волгоградским охотникам на пернатых 2 сентября разрешили расчехлить ружья

Общество 01.09.2023 17:57
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01.09.2023 17:57
В Волгоградской области 2 сентября открывается сезон охоты на пернатую дичь. Как сообщили V102.RU в областном комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, разрешается отстрел водоплавающей, болотно-луговой, боровой, степной и полевой дичи до 31 декабря.
Одному охотнику в сутки можно добыть не более 5 гусей, 10 уток, 7 лысух и 5 куропаток.
За соблюдением правил охоты будут следить. В облкомприроды уверяют, что в этот период рейды будут проходить в усиленном режиме. Нарушителям грозят штрафы, а в некоторых случаях и уголовная ответственность. За превышение лимитов по добыче пернатых с охотников взыщут ущерб, причиненный объектам животного мира.
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