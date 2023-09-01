Трех человек забрали в больницу из пассажирского автобуса в Волгограде









В Волгограде в результате дорожного происшествия с автобусом «Волгабас» пострадали три пассажира. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, ДТП произошло накануне днем в Центральном районе напротив дома №10 по проспекту Ленина, который расположен возле Аллеи Героев.

По предварительным данным, 48-летний водитель автобуса не выбрал безопасную скорость движения, применил экстренное торможение и допустил падение в салоне трех пассажиров.

В результате ДТП пострадали две женщины 62 и 67 лет и 31-летний мужчина. С места происшествия их доставили в больницу.



