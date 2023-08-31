Общество

Московская компания поставит в Волгоград 62 новых трамвая «Львенок» и «Невский»

Общество 31.08.2023 15:09
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31.08.2023 15:09


АО «ЭлектроТранспортПлюс» заключило  контракты на поставку для Волгограда нового подвижного состава. Об этом сообщили V102.RU в администрации Волгограда.
Трамваи для Волгограда изготовит московская компания ООО «ПК «Транспортные системы». 12 трамваев - в трехсекционном исполнении (модель «Невский») и 50 – в односекционном (модель «Львенок»). Весь подвижной состав приедет  в Волгоград в течение 2024 года. 38 вагонов выйдут в будущем году на линию скоростного трамвая, а 24 будут курсировать на обычных маршрутах.
Перед покупкой представители Волгограда осмотрели трамваи на площадке Краснопресненского депо Москвы, где аналогичный подвижной состав работает уже несколько лет, зарекомендовав себя удобной и надежной техникой.
Трехсекционная модель «Невский» вместимостью 205 пассажиров оснащена двумя кабинами, двери расположены по обе стороны бортов. Это позволяет эксплуатировать трамвай на линиях, не оснащенных разворотными кольцами, а также в условиях ремонта путей. «Львенок» вмещает порядка 150 пассажиров. Обе модели низкопольные, оборудованы USB-розетками для зарядки мобильных устройств, системой климат-контроля, механическими аппарелями для маломобильных категорий граждан и пассажиров с детскими колясками.
Напомним, трамвайное хозяйство города было передано концессионеру в конце 2022 года. 

Фото сайта ПК "Транспортные системы" - трамвай "Львенок"

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