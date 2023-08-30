В Волгограде люди в погонах защитили киоски предпринимателей на улице Титова





Прокуратура помогла предпринимателям, чьи павильоны незаконно исключили из схемы размещения нестационарных торговых объектов на улице Титова в связи с проводимым благоустройством. Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, в надзорное ведомство с жалобами на нарушение их прав обратились двое юридических лиц и один индивидуальный предприниматель.

В ходе проверки было установлено, что решение об исключении их из схемы размещения нестационарных торговых объектов было принято мэрией в декабре 2021 года. Позже Центральный районный суд Волгограда признал эти действия администрации незаконными.

- Программа благоустройства ул. им. Г. Титова была утверждена до предоставления мест указанным хозяйствующим субъектам. Судом установлено, что фактическое содержание приведенных администрацией в обоснование своей позиции контрактов не свидетельствовало о проведении работ по комплексному благоустройству земельных участков, на которых расположены нестационарные торговые объекты хозяйствующих субъектов, - сообщила Черединина.

По ее словам, несмотря на то, что объекты в схеме восстановлены, администрацией района было отказано в пролонгировании договоров на размещение нестационарных торговых объектов с данными хозяйствующими субъектами, что повлекло существенное нарушение прав предпринимателей.

В адрес администрации района внесено представление об устранении нарушений законодательства. В итоге с предпринимателями заключили допсоглашения на право размещения нестационарных торговых объектов.



