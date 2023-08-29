Общество

В Ростехнадзоре рассказали о несчастных случаях на опасных объектах

Общество 29.08.2023 13:18
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29.08.2023 13:18


В Волгоградской области за три года – с 2019-го и по настоящее время – на объектах нефтегазового комплекса зарегистрирована всего одна авария  со смертельным исходом. Такой информацией с ИА «Высота 102» поделились в Нижне-Волжском управлении Ростехнадзора. По данным ведомства, в 2022 году на производстве ООО «РусХимПром» погиб аппаратчик.

– На площадке установки производства нефтеполимерных смол в отдельно стоящем здании насосного цеха в результате растекания горючей жидкости в помещении вакуумного насоса произошла загазация воздушного пространства. После того, как аппаратчик увидел разлив продукта около помещений вакуумных насосов, он увидел на щитке в операторной сигналы неполадок и направился к зданию насосного цеха, открыл дверь помещения насоса ВН-2, после чего произошел взрыв и возгорание, на стенах образовались трещины, дверь открылась от взрывной волны. Аппаратчик погиб, – рассказали в управлении. 

В ходе расследования комиссией Ростехнадзора были установлены основные причины аварии.

– Таковыми явились неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся во внесении изменений в устройство (конструкцию) линии вакуумирования и подключении вакуумного насоса без разработки соответствующего проекта и прохождения экспертизы, – сообщили специалисты, – а также переполнение одного из сборников с последующим поступлением горючей жидкости в линию всасывания вакуумных насосом. Кроме того, персоналом, эксплуатирующим установку, не был выполнен алгоритм действий по аварийной остановке установки в соответствии с постоянным технологическим регламентом производства нефтеполимерной смолы «Химпласт».

В управлении напоминают, что  объекты нефтегазового комплекса являются опасными производственными объектами (ОПО), к которым предъявляются особые требования по безопасности. 

– В целях снижения уровня аварийности и травматизма на ОПО Нижне-Волжское управление Ростехнадзора обращает внимание организаций на необходимость повышения требовательности со стороны руководства организаций к реализации мер, направленных на обеспечение должного уровня промышленной безопасности эксплуатируемых объектов, усиление контроля за наличием и исправным функционированием средств автоматического газового контроля и анализа с сигнализацией, срабатывающей при достижении предельно допустимых величин, и с выдачей сигналов в систему ПАЗ; качественным исполнением порядка приема - передачи рабочей смены между аппаратчиками с обязательным контролем и проверкой работы систем ПАЗ с отметкой в журнале рабочей смены, – подчеркивают в ведомстве. 

Кроме того, руководителям ОПО напоминают о необходимости проведения работ по поддержанию надежного и безопасного уровня эксплуатации и ремонта технологического и вспомогательного оборудования, трубопроводов и арматуры, систем контроля, противоаварийной защиты, средств связи и оповещения, энергообеспечения, а также зданий и сооружений, эксплуатируемых на ОПО.Руководящий и обслуживающий персонал, в свою очередь, обязаны проходить проверку знаний технологических регламентов и производственных инструкций.

Особое внимание обращает Ростехнадзор на необходимость доведения фактического состояния ОПО, а также технологических регламентов на ОПО до соответствия требованиям проектной документации и соответствия требованиям промышленной безопасности.

В Нижне-Волжском управлении Ростехнадзора проведение профилактических мероприятий, направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба), является  приоритетным по отношению к проведению контрольных мероприятий, с учетом указанных рисков, по всем вопросам возникающим у поднадзорных организаций должностными лицами управления проводятся регулярные консультирования, разъяснения правоприменительной практики. 

Для справки. Основами государственной политики в области промышленной безопасности установлены следующие показатели эффективности реализации государственной политики в области промышленной безопасности: 

1. Снижение количества аварий на опасных производственных объектах (далее - ОПО);

2. Снижение количества несчастных случаев со смертельным исходом в результате аварий на промышленных объектах; 

3. Снижение количества пострадавших в результате аварий на промышленных объектах. 

Ввиду того, что одной из основных задач, стоящих перед Ростехнадзором, является обеспечение состояния защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на ОПО и последствий указанных аварий, Ростехнадзором ведется учет аварий и несчастных случаев, произошедших на ОПО, проводятся технические расследования причин данных происшествий, а также анализ материалов по результатам данных расследований.

В целях недопустимости нарушения требований Федерального закона от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», Нижне-Волжским управлением Ростехнадзора проводятся профилактические мероприятия: в адрес эксплуатирующих организаций направляются информационные письма, выносятся предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований промышленной безопасности, осуществляются консультирования организаций по вопросам безопасной эксплуатации ОПО, проводятся совещания.

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