В Волгограде наградили доброго таксиста за помощь 99-летней бабушке





В Волгограде водитель такси, приехав на заказ и увидев встречавшую его встревоженную 99-летнюю женщину с пакетом в руках, заподозрил неладное и вызвал на место полицию. Как выяснили оперативники, пенсионерка собиралась передать деньги мошенникам. В итоге, благодаря Дониёру Сотволдиеву, удалось не только сохранить накопления бабушки, но и задержать посредницу преступников.

– Накануне в полицию поступило сообщение от водителя такси о возможном совершении преступления в отношении пенсионерки. Мужчина рассказал, что принял заказ на оказание курьерской доставки. Приехав в указанное место, водитель увидел пожилую женщину, которая встревоженно разговаривала по телефону. Мужчина решил задать пенсионерке несколько вопросов по поводу содержимого пакета и, услышав в ответ фразу про родственников, попавших в ДТП, понял, что, возможно, в отношении пожилой женщины совершаются мошеннические действия, – рассказали ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области. – Сотрудникам уголовного розыска женщина рассказала, что ей позвонил неизвестный и сообщил о том, что ее родственник попал в ДТП. Для урегулирования вопроса необходимо было заплатить 300 тысяч рублей.

Преступница, которая должна была получить от водителя деньги, была задержана с поличным.

Сегодня заместитель начальника Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Волгоградской области подполковник полиции Максим Ананьев встретился с водителем такси и от имени главка выразил ему искренние слова признательности за активную гражданскую позицию, вручив благодарственное письмо.