В Волжском водитель Geely сбил ребенка и скрылся с места аварии





В городе Волжском Волгоградской области сотрудниками полиции оперативно задержан водитель иномарки, сбивший ребенка во дворе дома и скрывшийся с места происшествия.

– По предварительным данным, в 16.28 40-летний водитель Geely, двигаясь по внутриквартальной зоне вдоль дома № 120 по проспекту Ленина, совершил наезд на 10-летнюю девочку, после чего скрылся. Мужчина был задержан сотрудниками Госавтоинспекции, – сообщили в пресс-службе регионального главка полиции.

В результате дорожно-транспортного происшествия девочка получила травмы и была доставлена в больницу Волжского.