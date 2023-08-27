Происшествия

В Волгограде 71-летний водитель погиб по дороге с дачи

Происшествия 27.08.2023 10:45
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27.08.2023 10:45


В Волгограде в ДТП погиб пожилой мужчина. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла накануне, 26 августа,  в Советском районе.
- В 14-00 час. 71-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-2107»,  двигаясь со стороны СНТ «Березка» в сторону ул. Лавровая, не справился с управлением и совершил съезд в кювет, - рассказали о происшествии в главке.
Водитель от полученных травм скончался на месте ДТП.


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