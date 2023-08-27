В Волгограде 71-летний водитель погиб по дороге с дачи

Водитель от полученных травм скончался на месте ДТП.
Происшествия 27.08.2023 10:45
0
27.08.2023 10:45
Водитель от полученных травм скончался на месте ДТП.
В Волгограде в ДТП погиб пожилой мужчина. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла накануне, 26 августа, в Советском районе.- В 14-00 час. 71-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-2107», двигаясь со стороны СНТ «Березка» в сторону ул. Лавровая, не справился с управлением и совершил съезд в кювет, - рассказали о происшествии в главке.
Водитель от полученных травм скончался на месте ДТП.
Больного пассажира с рейса Москва-Минводы госпитализировали в Волгограде27.08.2023 12:14
Происшествия 27.08.2023 12:14
В Волгограде экстренную посадку совершил самолет Москва-Минводы27.08.2023 10:22
Происшествия 27.08.2023 10:22
В Волжском разгромили машину с буквой Z на стекле27.08.2023 09:45
Происшествия 27.08.2023 09:45
Легковушка разбилась на дороге в аэропорт Волгограда26.08.2023 20:53
Происшествия 26.08.2023 20:53
Умер водитель, впавший в кому после лобового ДТП под Волгоградом26.08.2023 17:50
Происшествия 26.08.2023 17:50
«Машины в хлам!»: водитель легковушки после лобового ДТП под Волгоградом впал в кому26.08.2023 17:16
Происшествия 26.08.2023 17:16
«Летели по трубам, как на санках»: на юге Волгограда иномарка упала в коммунальную яму26.08.2023 15:05
Происшествия 26.08.2023 15:05
Самолет из Еревана вынужденно сел в Волгограде из-за больного пассажира26.08.2023 11:26
Происшествия 26.08.2023 11:26
В Волгоградской области 17-летняя водитель протаранила столб26.08.2023 10:45
Происшествия 26.08.2023 10:45
Под Волгоградом 4 человека пострадали в ДТП из-за выскочившего на встречку Pontiac26.08.2023 10:34
Происшествия 26.08.2023 10:34
Вооружен, но не опасен: волгоградец впечатлил петербурженку выставленным в окно предметом25.08.2023 20:19
Происшествия 25.08.2023 20:19
Попавшему под поезд ребенку в Волгоградской области ампутировало обе ноги25.08.2023 18:26
Происшествия 25.08.2023 18:26
Появилось видео жесткого ДТП с переворотом Kia Sportage в Волгограде25.08.2023 15:55
Происшествия 25.08.2023 15:55
В Волгограде Kia Sportage завалился на бок после столкновения с «Ладой»25.08.2023 13:53
Происшествия 25.08.2023 13:53
Смяло, как консервную банку: под Волгоградом в лобовом ДТП погиб водитель легковушки25.08.2023 11:06
Происшествия 25.08.2023 11:06