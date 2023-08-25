Происшествия

Вооружен, но не опасен: волгоградец впечатлил петербурженку выставленным в окно предметом

Происшествия 25.08.2023 20:19
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25.08.2023 20:19


В Санкт-Петербурге  задержан 20-летний житель Волгоградской области, устроивший переполох на Луговском проспекте накануне. По информации регионального ГУ МВД России, молодой человек выставил в окно автомобиля схожий с пистолетом предмет, чем неприятно впечатлил 31-летнюю петербурженку. Теперь волгоградцу грозит реальная уголовная ответственность. 

Как стало известно ИА «Высота 102», парень приехал в северную столицу на свадьбу. Не исключено, что пистолет (как выяснилось, страйкбольный) был частью его наряда: парень, судя по виду, изображал гангстера на веселом мероприятии. 

– Накануне в 16.22 поступило сообщение от 31-летней женщины о том, что она, проезжая на автомобиле мимо дома 145 по Лиговскому проспекту, заметила, как пассажир другой машины высунул руку из окна и размахивает похожим на пистолет предметом, – рассказали в полиции Центрального района Санкт-Петербурга. – Спустя пару часов автоинспекторы разыскали указанную заявительницей иномарку у дома 18 по улице Красного Курсанта в Павловске и задержали безработного 20-летнего жителя Волгоградской области, подозреваемого в хулиганстве.

Полицейские предоставили видео с задержанным и, собственно, видео самих покатушек. На кадрах отчетливо видно, что волгоградец, находясь на пассажирском сидении, лишь на некоторое время выставил руку с пистолетом в окно. При этом он не размахивал им и не направлял на кого-либо. 

Во время опроса в отделе полиции один из стражей порядка поинтересовался, часто ли в Волгоградской области размахивают страйкбольными пистолетами. На что получил очевидный ответ.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Оправилась ли от потрясения жительница Санкт-Петербурга, не сообщается. 

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