В Тракторозаводском районе Волгограда на конечной остановке автобуса №109 столпились дачники в ожидании транспорта. Как рассказали V102.RU рассерженные волгоградцы, сегодня на линию снова вышли два автобуса.

– По вторникам должны ходить три автобуса №109, но сегодня одного мы снова не досчитались, – говорят дачники. – Народу на конечной собралась тьма! Сейчас нас снова утрамбуют и автобус, скорее всего, поедет, не останавливаясь. Просто не сможет забрать тех, кто на других остановках его ждет. Мы не понимаем, зачем тогда разрабатывается расписание, если его никто не соблюдает? У чиновников всегда куча отговорок, почему нет автобуса. Если транспорт не справляется, пусть тогда коммерческие маршрутки запускают!





Редакция V102.RU направила запрос в комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области с просьбой пояснить ситуацию.

Напомним, 8 августа волгоградцы уже жаловались на работку автобуса №109, который следует до СНТ «Приморье». Тогда на конечной собрались десятки дачников, которые не могли дождаться общественного транспорта. В облкомтрансе объяснили сбой в графике болезнью одного из водителей и выпустили на линию дополнительный автобус.





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