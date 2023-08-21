Общество

Волгоградцы стали меньше жаловаться в ЦБ

Общество 21.08.2023 21:36
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21.08.2023 21:36


Жители Волгоградской области за полгода написали более 2,2 тысячи обращений в Банк России, что на 14,5% меньше аналогичного периода прошло года. Как сообщили V102.RU, структура жалоб претерпела изменения. Так, в 1,7 раза снизилось количество претензий от жителей региона в адрес страховых компаний.
Практически не поступает жалоб на оформление полисов ОСАГО. 
- С января по июнь текущего года поступило всего одно обращение об отказе в заключении договора страхования по причине отсутствия полиса. За тот же период прошлого года их было 36, - сообщил управляющий Отделением Волгоград Южного ГУ Банка России Роман Рахматулин. - Сокращению числа жалоб способствовали ряд принятых регулятором надзорных мер, в том числе перестраховочный пул по ОСАГО, который позволяет распределить риски высокоубыточных договоров между собой без ущерба для финансовой устойчивости компаний.
Сократилось и общее число жалоб на банки на 11,3%. А вот в отношении микрофинансовых организаций, наоборот, увеличилось на 14,2%. Жителей региона в работе МФО чаще всего не устраивает непредставление ответов на обращения. 
В ЦБ считают, что изменить тенденцию поможет введение законодательной нормы, согласно которой банк или иная финансовая организация обязана рассмотреть обращение потребителя в ограниченный срок и дать содержательный ответ. 

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