Александр Буйнов, Зара и Денис Майданов выступят перед волгоградцами





Популярные российские исполнители Александр Буйнов, Александр Серов, Денис Майданов, Зара, женский хор Государственного ансамбля Русского казачества и другие выступят в ЦКЗ Волгограда перед участниками специальной военной операции и их семьями.

Как сообщает ИА «Высота 102», концерт завершит организованную Федеральной службой судебных приставов «Всероссийскую Вахту памяти «Донской фронт – операция «Уран».

– Сотрудники ФССП уже в течение многих лет проводят «Вахту памяти», принимая участие в поисковых экспедициях и работе с архивными документами. Благодаря этому проекту восстанавливаются детали событий Великой Отечественной, ведется работа по увековечиванию памяти о героях войны, павших за нашу Родину, сохраняется и передается историческая истина.

По информации организаторов, в амфитеатре на набережной Волгограда будет вестись прямая трансляция концерта из ЦКЗ. Начало – в 19.00.



