Общество

В волгоградских аптеках обещают не ограничивать продажу лекарств с 1 сентября

Общество 21.08.2023 19:05
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21.08.2023 19:05



С 1 сентября в волгоградских аптеках ограничений на продажу всех без исключения рецептурных препаратов вводится не будет. Это V102.RU подтвердили фармацевты в нескольких аптеках Волгограда.
– Вводимые с 1 сентября изменения касаются нашего внутреннего учета по препаратам особого контроля и льготных лекарств, которые всегда отпускались строго по рецептам, – пояснили сотрудники одной из аптек на ул. 39-я Гвардейская. – К примеру, если после 1 сентября кто-то захочет купить «Диабетон» или «L-тироксин», мы эти препараты как продавали без рецептов, так и будем продавать. Покупателям боятся в этом плане нечего.
Ранее в Росздравнадзоре РФ поясняли, что с 1 сентября вступают в силу ряд изменений в Положение о системе мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения ( постановление Правительства РФ от от 14.12.2018 № 1556), уточняющих в том числе порядок вывода из оборота (продажи) рецептурных лекарственных препаратов.
– Согласно уточненной норме при отпуске лекарственных препаратов по рецепту, аптеке необходимо предоставлять в систему мониторинга реквизиты рецепта (номер, серия и дата), – поясняли в Росздравнадзоре. – Норма распространяется только на случаи вывода из оборота при продаже лекарственных препаратов, подлежащих предметно-количественному учету, льготных лекарственных препаратов, отпускаемых с полной или частичной компенсацией цены государством, а также лекарственных препаратов, отпускаемых дистанционным способом по рецептам. В других случаях изменений в правилах вывода препаратов из оборота в системе маркировки при отпуске через аптечную сеть не будет.
В Минздраве РФ также опровергли ужесточение отпуска лекарств покупателям с 1 сентября. В ведомстве утверждают, что вступающие 1 сентября в силу новые правила не повлекут за собой снижения доступности рецептурных лекарственных препаратов. Граждане смогут также как обычно приобретать необходимые им лекарства.
– Новые требования, по сути, являются техническими, коснутся в большей степени алгоритмов работы сотрудников аптечных организаций и не повлияют на реальную доступность лекарств для граждан. Информация о рецептах на льготные лекарственные препараты и лекарства, отпускаемые дистанционно, и сейчас вносится в систему, – прокомментировали в свою очередь нововведения в Минздраве РФ. – Новые требования по внесению в систему рецептов на лекарства, подлежащие предметно-количественному учету — сильнодействующих, психотропных, наркотических лекарственных препаратов, позволят снизить риск злоупотреблений при их продаже и не снизят доступность лекарств для добросовестных потребителей. 
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