Происшествия

Потерявшую в ДТП детей и мужа пациентку доставили вертолетом в Волгоград

Происшествия 18.08.2023 16:57
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18.08.2023 16:57


В Волгоград из Михайловки вертолетом санитарной авиации доставили 35-летнюю пациентку, пострадавшую в дорожно-транспортном происшествии в ночь на 18 августа на федеральной трассе. Напомним, в аварии погибли все ее члены семьи – трое детей и муж. 

Сразу после ДТП пострадавшая женщина была оперативно доставлена бригадой скорой помощи в Михайловскую ЦРБ в тяжелом состоянии. Специалисты больницы сделали все необходимое для стабилизации ее состояния, – сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области. – После этого с главными внештатными специалистами региона было принято решение о переводе пациентки в травматологический центр высшего третьего уровня на базе городской клинической больницы скорой медицинской помощи № 25. 

Пациентка благополучно доставлена в областной центр вертолетом санитарной эвакуации. По прибытии в Волгоград женщину поместили в реанимацию. 

Известно, что разбившаяся в Михайловском районе Волгограда семья направлялась из Дагестана в Санкт-Петербург. В ДТП погибли 14-летний и 4-летний сыновья женщины и 11-летняя ее дочь. 

Фото, видео: комитет здравоохранения Волгоградской области  

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