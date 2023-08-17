Смонтировали новую заглушку. Озвучены сроки запуска воды после аварии на севере Волгограда

В Тракторозаводском районе Волгограда сегодня, 17 августа, аварийная бригада Концессий завершила монтаж новой задвижки. Как ранее сообщало V102.RU, в результате аварии без горячей воды остались жители трех районов.

— Завершен монтаж новой усиленной заглушки на участке водовода диаметром 1200 миллиметров в Тракторозаводском районе, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ООО «Концессии водоснабжения».

В компании-концессионере уточнили, что сейчас специалисты приступают к запуску водовода.

— Выход на нормативные параметры ожидается к утру 18 августа, — добавили в Концессиях.

Напомним, сегодня, по сведениям ресурсоснабжающей организации, произошла просадка напряжения, повлекшая за собой гидравлический удар, который привел к аварии на трубе диаметром 1200 миллиметров. Не исключено, что возникший утром пожар на трансформаторной подстанции на территории завода «Красный Октябрь» мог привести к скачку напряжения на «Россетях».

Фото: ООО «Концессии водоснабжения»

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