Признавшийся в одиночестве волгоградец бесследно исчез

В Волгоградской области волонтеры разыскивают пропавшего в конце июля местного жителя. Как сообщает V102.RU, бесследно исчезнувший житель Волгограда оставил в Сети сообщение о том, что он одинок.

— В Волгограде пропал Дмитрий Наилевич Акчурин. С 29 июля 2023 года его местонахождение неизвестно, — пояснили информагентству в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Приметы пропавшего:

рост 175 сантиметров

худощавое телосложение

волосы темно-русые

глаза серо-голубые

В день исчезновения мужчина был одет в бежевую жилетку, футболку черного цвета, черные джинсы и такого же цвета кроссовки. Если вы обладаете сведениями, способными помочь розыску, просьба сообщать координатору поисков по номеру 8 960 887 15 58.

Фото: «Лиза Алерт» / t.me

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