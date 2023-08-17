Общество

Признавшийся в одиночестве волгоградец бесследно исчез

Общество 17.08.2023 20:22
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17.08.2023 20:22


В Волгоградской области волонтеры разыскивают пропавшего в конце июля местного жителя. Как сообщает V102.RU, бесследно исчезнувший житель Волгограда оставил в Сети сообщение о том, что он одинок. 

— В Волгограде пропал Дмитрий Наилевич Акчурин. С 29 июля 2023 года его местонахождение неизвестно, — пояснили информагентству в поисковом отряде «ЛизаАлерт».  

Приметы пропавшего:  

рост 175 сантиметров 

худощавое телосложение 

волосы темно-русые 

глаза серо-голубые

В день исчезновения мужчина был одет в бежевую жилетку, футболку черного цвета, черные джинсы и такого же цвета кроссовки. Если вы обладаете сведениями, способными помочь розыску, просьба сообщать координатору поисков по номеру 8 960 887 15 58. 

Фото: «Лиза Алерт» / t.me 

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