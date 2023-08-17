Признавшийся в одиночестве волгоградец бесследно исчез

В Волгоградской области волонтеры разыскивают пропавшего в конце июля местного жителя. Как сообщает V102.RU, бесследно исчезнувший житель Волгограда оставил в Сети сообщение о том, что он одинок.
— В Волгограде пропал Дмитрий Наилевич Акчурин. С 29 июля 2023 года его местонахождение неизвестно, — пояснили информагентству в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
Приметы пропавшего:
рост 175 сантиметров
худощавое телосложение
волосы темно-русые
глаза серо-голубые
В день исчезновения мужчина был одет в бежевую жилетку, футболку черного цвета, черные джинсы и такого же цвета кроссовки. Если вы обладаете сведениями, способными помочь розыску, просьба сообщать координатору поисков по номеру 8 960 887 15 58.
Фото: «Лиза Алерт» / t.me
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