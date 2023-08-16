В Волгоградской области бесследно исчез седой мужчина

В Волгоградской области с конца июля разыскивают пропавшего жителя Котельниково. Как сообщает V102.RU, пенсионера ищут уже больше 20 дней.
— Пропал Федор Иванович Сулацков. С 27 июля 2023 года его местонахождение неизвестно, — пояснили информагентству в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
Приметы пропавшего котельниковца:
рост 170 сантиметров
нормальное телосложение
волосы русые с проседью
глаза карие
В день исчезновения мужчина был одет в светлую майку и джинсовые шорты. Если вы располагает информацией, способной помочь розыску пенсионера, просьба сообщить координатору поисков по номеру 8 906 167 94 44.
Фото: «Лиза Алерт» / t.me
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