Общество

В Волгоградской области бесследно исчез седой мужчина

Общество 16.08.2023 09:19
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16.08.2023 09:19


В Волгоградской области с конца июля разыскивают пропавшего жителя Котельниково. Как сообщает V102.RU, пенсионера ищут уже больше 20 дней. 

— Пропал Федор Иванович Сулацков. С 27 июля 2023 года его местонахождение неизвестно, — пояснили информагентству в поисковом отряде «ЛизаАлерт».  

Приметы пропавшего котельниковца:  

рост 170 сантиметров 

нормальное телосложение 

волосы русые с проседью  

глаза карие   

В день исчезновения мужчина был одет в светлую майку и джинсовые шорты. Если вы располагает информацией, способной помочь розыску пенсионера, просьба сообщить координатору поисков по номеру 8 906 167 94 44.

Фото: «Лиза Алерт» / t.me 

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