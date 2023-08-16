



В Волгоградской области открылся сезон охоты на барсука. Как сообщает ИА «Высота 102», всего в регионе по последним данным обитает 5500 особей. Охотникам разрешили отстрелить больше сотен из них.

Об открытии сезона охоты сообщили в комитете природных ресурсов Волгоградской области. Здесь же поделились и статистикой.

– Сезон летне-осенней охоты на барсука продлится с 15 августа до 31 октября, – сообщили в облкомпрроды. – В настоящее время в регионе насчитывается более 5,5 тысяч особей барсука. Численность этих животных на протяжении последних лет остается стабильной. Тем не менее, на их добычу установлены лимиты. Так, в 2023 году охотникам разрешено добыть 370 особей.

Отметим, что несмотря на то, что сезон охоты официально стартовал, в ближайшее время охотникам вряд ли удастся взяться за ружье. В связи с пожароопасной обстановкой в Волгоградской области до 2 сентября действует ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств.