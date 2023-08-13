Яркие моменты байк-шоу в Волгограде – фоторепортаж «Высоты 102»

Общество 13.08.2023 08:51
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13.08.2023 08:51
Байк-шоу в честь 80-летия разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве провели в Волгограде «Ночные волки». Как передает V102.RU, красочное представление под названием «Ангелы Победы» прошло около музея-панорамы «Сталинградская битва» на фоне разрушенной бомбежками мельницы Гергардта.
- Сталинград – это будущее, это не прошлое, это имя будущего. Я хочу, чтобы эта кирпичная стена, мельница Гергардта, стала прозрачной, как стекло. И вот через это стекло мы бы видели будущее. Мы бы видели победу в сегодняшнем сражении, - так объяснил главный замысел шоу президент мотоклуба «Ночные волки» Александр Хирург Залдастанов.
В красочном преставлении участвовали канатоходцы и гимнасты, музыкальные коллективы и хоры из Севастополя, Волгограда и Москвы. Одной из главных героинь шоу стала певица Юлия Чичерина.
Завершилось музыкальное и световое представление красочным фейерверком.
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Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»
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