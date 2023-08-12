



Грандиозное музыкально-театрализованное представление увидели сегодня волгоградцы в рамках байк-шоу, которое прошло около стен мельницы Гергардта.







Как сообщает корреспондент V102.RU, в шоу приняли участие музыкальные коллективы и хоры из Севастополя, Волгограда и Москвы.







Одной из главных героинь шоу стала певица Юлия Чичерина, которую глава «Ночных волков» Хирург представил как «поющее оружие Донбасса». Чичерина появилась на огромной машине байкеров с надписью «Сталинград» и исполнила песню, сорвавшую аплодисменты зрителей.







Канатоходцы, появившиеся из подсвеченных огнем окон мельницы, выступления гимнастов в разноцветных лучах – зрители не успевали все снимать на свои телефоны и встречали каждую сцену и номер аплодисментами, размахивая флагами и подсвечивая телефонами, как на концертах.







Те зрители, которые находились в стороне от главной площадки, могли наблюдать за происходящим благодаря проекции на стене музея-панорамы. Особенно впечатлительным был момент, когда копию фонтана «Детский хоровод» с льющимися струями воды подняли на механизмах.





Апофеозом театрализованного действа стал салют, который прогремел в момент, когда один из артистов оказался с флагом Победы на вершине стелы. В это время дети, участвовавшие в шоу, заходили в арку с названием "Сталинград", прощаясь со зрителями.







- Россия – это Сталинград! – скандировал лидер «Ночных волков» Хирург.







И тысячи волгоградцев поддержали его громогласным «Россия – это Сталинград!». Не испортила важность момента – единения всех находившихся на площадке людей – и небольшая заминка с музыкой. Но паузу в несколько секунд публика перекрыла аплодисментами.











Фото Павла Мирошкина/V102.RU

