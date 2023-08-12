«Поющее оружие Донбасса и фонтан на подъемнике»: в Волгограде завершилось грандиозное шоу «Ночных волков»
Общество 12.08.2023 23:04
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12.08.2023 23:04
Грандиозное музыкально-театрализованное представление увидели сегодня волгоградцы в рамках байк-шоу, которое прошло около стен мельницы Гергардта.
Как сообщает корреспондент V102.RU, в шоу приняли участие музыкальные коллективы и хоры из Севастополя, Волгограда и Москвы.
Одной из главных героинь шоу стала певица Юлия Чичерина, которую глава «Ночных волков» Хирург представил как «поющее оружие Донбасса». Чичерина появилась на огромной машине байкеров с надписью «Сталинград» и исполнила песню, сорвавшую аплодисменты зрителей.
Канатоходцы, появившиеся из подсвеченных огнем окон мельницы, выступления гимнастов в разноцветных лучах – зрители не успевали все снимать на свои телефоны и встречали каждую сцену и номер аплодисментами, размахивая флагами и подсвечивая телефонами, как на концертах.
Те зрители, которые находились в стороне от главной площадки, могли наблюдать за происходящим благодаря проекции на стене музея-панорамы. Особенно впечатлительным был момент, когда копию фонтана «Детский хоровод» с льющимися струями воды подняли на механизмах.
Апофеозом театрализованного действа стал салют, который прогремел в момент, когда один из артистов оказался с флагом Победы на вершине стелы. В это время дети, участвовавшие в шоу, заходили в арку с названием "Сталинград", прощаясь со зрителями.
- Россия – это Сталинград! – скандировал лидер «Ночных волков» Хирург.
И тысячи волгоградцев поддержали его громогласным «Россия – это Сталинград!». Не испортила важность момента – единения всех находившихся на площадке людей – и небольшая заминка с музыкой. Но паузу в несколько секунд публика перекрыла аплодисментами.
Фото Павла Мирошкина/V102.RU
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